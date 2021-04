Après Bahreïn, Verstappen a cette fois devancé Hamilton à Imola. Leur duel s’annonce haletant. Il aurait pu tourner court pour l’un, puis pour l’autre, si la « chance du champion » n’avait pas marqué leur course pleine de panache.

Le duel attendu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a gagné en intensité à l’occasion du deuxième Grand Prix de la saison, dimanche à Imola. Et trois semaines après la victoire arrachée au panache par le premier à Bahreïn, le Néerlandais a cette fois triomphé avec plus de 20 secondes d’avance sur son rival.