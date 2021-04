Hockey: le Léopold passe par le chas de l’aiguille

Alors que le Léo pensait avoir accompli le plus compliqué en trouvant le chemin des filets après seulement deux minutes de jeu chez son voisin du Racing, le récent médaillé de bronze sur la scène européenne a peiné pour transformer l’essai et assurer sa place dans le dernier carré des playoffs. Les Ucclois ont proposé une nouvelle prestation en demi-teinte, mais ils ont trouvé les ressources pour émerger, alors qu’il ne restait que 40 secondes à jouer dans cette dernière rencontre avant les demi-finales. Tom Boon a pris ses responsabilités sur le stroke accordé par le duo arbitral et a offert la qualification à ses couleurs (1-2).