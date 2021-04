Primaire, secondaire, supérieur: une rentrée scolaire sous conditions ce lundi

Les premiers assouplissements depuis la pause pascale décrétée le 24 mars se produiront à partir de lundi. Ils concernent entre autres la reprise des cours.

Ce lundi 19 avril, les cours pourront reprendre dans les écoles sous le régime en vigueur avant les vacances de printemps, soit en présentiel à 100% dans le maternel, primaire, secondaire spécial et premier degré du secondaire et à 50% dans les deuxième et troisième degrés du secondaire. Une reprise complète à 100% sera évaluée d’ici le 3 mai en comité de concertation. Dans l’enseignement supérieur, le code orange sera la règle, c’est-à-dire que les activités d’apprentissage et d’évaluation en présentiel ne pourront rassembler simultanément plus de 20 % du nombre total d’étudiants de l’établissement, selon une circulaire de la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny.