Santé mentale: trop d’élèves n’arrivent plus à suivre la cadence scolaire

La rentrée scolaire risque d’être difficile pour bon nombre de jeunes ce lundi. Déjà, en temps normal, le milieu pédiatrique doit faire face à une saturation pendant la période mars-avril-mai, avec des jeunes qui n’arrivent plus à suivre la cadence. Mais, avec la crise sanitaire et les cours en distanciel pour les élèves de la troisième à la sixième secondaire, la situation risque de s’aggraver. C’est ce qui pousse la Belgian Pediatric Covid-19 Task Force à demander au monde politique (voir ci-contre) que l’on autorise tous les élèves à retourner à 100 % à l’école dès que possible.