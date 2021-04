Philippe Gilbert confirme qu’il stoppera sa carrière fin 2022: «Je pense qu’à un moment donné, il faut arrêter»

Philippe Gilbert (38 ans) mettra un terme à sa carrière de cycliste en 2022, soit au terme de son actuel contrat chez Lotto, l’ancien champion du monde l’a confirmé ce dimanche sur l’antenne de Vivacité.

Le Remoucastrien a été interrogé si sa fin de carrière était programmée. « Oui, je pense qu’à un moment donné, il faut arrêter », a-t-il répondu. « Cela fera 20 ans de carrière, un peu plus de 600.000 km au plus haut niveau. Pour un moteur ce n’est quand même pas mal, je pense que j’aurai bien donné. Et à un moment donné, il faut aussi se dire qu’il n’y a pas que le cyclisme dans la vie, même s’il occupe une place très importante. Il y a la famille aussi (NDLR : il vient d’avoir un troisième enfant). Je pense que j’ai sacrifié énormément de choses dans ma vie et il est temps de profiter. »