Le Waterloo Ducks confirme ses ambitions en hockey, premier succès de la saison pour l’Old Club

Poule A

Gantoise – Dragons : 1-3. L’autre affiche de ce week-end se déroulait du côté de Gand avec une véritable finale avant la lettre entre les Flandriens et les Anversois. Un duel de titans entre la meilleure équipe du premier tour (37 points sur 39) et la plus efficace du second qui restait sur un 12 sur 12 impressionnant. Un match plein, engagé et spectaculaire que les visiteurs ont remporté grâce à 2 buts de Florent van Aubel et un de Mathew Cobbaert. François Goyet avait maintenu l’espoir pour les gantois avant la pause. En fin de rencontre, Pascal Kina tentait le tout pour le tout en retirant son gardien à plus de 6 minutes de la fin mais les visiteurs tenaient bons. Gand terminait à la 3e place du groupe A suite à la victoire du Léopold à la toute dernière seconde de jeu.