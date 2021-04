Le gardien du Standard Arnaud Bodart est déjà focalisé sur la finale: «Il ne nous reste plus qu’à gagner cette Coupe!»

Avec une sortie intelligemment gérée dans les pieds de Bakkali et un superbe arrêt réflexe en toute fin de rencontre, Arnaud Bodart a une nouvelle fois été décisif dans les cages liégeoises. Au micro d’Eleven Sports, le jeune Liégeois a analysé avec beaucoup de lucidité cette joute remportée par les Rouches. « Dès le début du match, le Beerschot a beaucoup donné. Ça nous a posé pas mal de difficultés, mais on savait quand même jouer au foot. On arrivait à ressortir le ballon proprement et on se créait des occasions. D’ailleurs, Van Hamel en a sorti pas mal aujourd’hui ! Quand on joue contre cette équipe, on sait qu’ils sont très solides, mais qu’ils encaissent également très facilement. On a donc vécu une première mi-temps très difficile, mais on a mis le premier but au bon moment. »