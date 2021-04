Dries Mertens et Romelu Lukaku se quittent dos à dos: partage entre Naples et l’Inter (vidéos)

Dans une rencontre au sommet, Naples et l’Inter se sont quittés dos à dos lors de la 31e journée de Serie A (1-1).

Naples avait ouvert le score grâce à un but de Samir Handanovic contre son camp (36e) mais Christian Eriksen (55e) égalisait en seconde période pour l’Inter. Romelu Lukaku a joué toute la rencontre et Dries Mertens est entré au jeu à la 74e minute et a été averti.

L’Inter conserve sa première place en Serie A et compte désormais 75 points, 9 de plus que son actuel dauphin, l’AC Milan. Naples (60 points) est toujours 5e, à deux points de la Juventus qui avait été battue 1-0 par l’Atalanta ce dimanche dans l’autre rencontre au sommet de la journée. L’Atalanta est 3e avec 64 points.