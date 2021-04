La mobilisation continue à la Monnaie

Depuis le 3 avril, le collectif « Bezet La Monnaie Occupée », formé de jeunes travailleurs/euses et étudiants/tes du secteur culturel, occupait l’intérieur du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles sur base d’un accord avec la direction. Durant deux semaines, ce collectif a organisé chaque soir, de 17 à 19 heures, une tribune artistique et politique sur le parvis du théâtre, en vue de recréer du lien social et interpeller le gouvernement sur la situation du secteur. Une occupation amenée à prendre fin ce dimanche, la direction invoquant le tournage d’un opéra dès ce lundi, opération requérant la présence de nombreux travailleurs sur place. Difficile à entendre pour le collectif : en fin d’après-midi, les organisateurs ont effectivement fait part de leur volonté de poursuivre l’occupation.