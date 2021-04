João Klauss élu homme du match Standard-Beerschot: «Chaque joueur veut inscrire son nom dans l’histoire du club!»

C’est ce qu’on appelle un retour réussi. Après avoir manqué la rencontre contre La Gantoise et être monté à vingt minutes du terme au Kehrweg, l’attaquant brésilien fêtait son grand retour dans le onze de base de Mbaye Leye ce dimanche. Et l’avant prêté par Hoffenheim est catégorique : les soucis avec sa cheville, c’est déjà du passé ! « Je me sens bien physiquement. Je pense que j’aurais même pu jouer un peu plus, mais on ne voulait pas prendre de risques. Ces trois dernières semaines, j’ai beaucoup souffert. Ce match était donc très important pour moi, je voulais absolument aider mes coéquipiers à gagner. »