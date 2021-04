Et de quatre pour Emma Meesseman avec Ekaterinbourg

Si la crise sanitaire n’avait pas brusquement mis fin à la saison passée, Emma Meesseman aurait déjà dépassé Ann Wauters, la première grande Dame du basket belge féminin, au palmarès de la plus prestigieuse compétition européenne : son équipe d’Ekaterinbourg, la plus puissante du monde tant son propriétaire milliardaire ne s’embarrasse d’aucune limite pour attirer en Sibérie des stars de tous horizons, est invaincue depuis… novembre 2019 ! Dimanche, dans le huis clos d’Istanbul, la Sportive de l’Année n’a « que » égalé son aînée de 13 ans en remportant son 4e titre sur les 5 dernières éditions de l’Euroleague, avant de briguer un 6e sacre consécutif promis en Russie tant l’ogre d’Ekat y écrase la concurrence depuis plus d’une décennie et entamera la finale des playoffs mercredi, face à Koursk, le seul club qui a brisé son hégémonie européenne en 2017, sans avoir goûté à la moindre défaite cette saison.