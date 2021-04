Et maintenant, place à la finale de Coupe pour le Standard!

Le Standard a atteint, dimanche soir à Sclessin, le premier des deux objectifs qu’il s’était imposé en se débarrassant du Beerschot sept jours avant d’affronter Genk en finale de la Coupe de Belgique. Un treizième succès capital qui lui permet de clôturer la phase classique du championnat à la 6e place du classement, un peu plus digne de son rang et de son statut, et du coup d’obtenir son billet pour les Playoffs 2, que l’équipe liégeoise entamera avec 1 unité de retard sur Ostende. C’était « le minimum syndical », comme Mbaye Leye l’avait indiqué à l’heure d’entamer le sprint final, mais aussi une belle roue de secours puisque cette mini-compétition de six matches, à disputer en aller et retour face à Ostende, La Gantoise et Malines, offrira à son lauréat un billet européen via le 2e tour préliminaire de la Conference League. Ce qui, en cas d’échec face à Genk, pourrait s’avérer une option intéressante.