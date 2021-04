Philippe Albert: «Anderlecht est favori, à mes yeux, pour la 2e place»

1

« Les Mauves et les Rouches ont le vent en poupe »

« Anderlecht a assuré comme prévu et, quand on voit le classement à l’entame des Playoffs 1, j’estime que les Mauves sont favoris pour la deuxième place. Leur qualification va les libérer et ils ont l’effectif pour émerger, derrière le FC Bruges. Je ne vois pas l’Antwerp, trop défensif, devancer le Sporting, même s’il ne faut jurer de rien avec Vercauteren. Quant à Genk, soit il sera rassasié par sa victoire en Coupe soit il aura pris un gros coup sur la tête en perdant la finale. Ce qu’il va faire, je pense ! Samedi, on a encore vu les Limbourgeois piquer du nez en fin de match. Ils sont sur les rotules alors que le Standard, lui, est bien physiquement. S’il parvient à contenir le Racing pendant la première heure, il fera probablement la différence ensuite… si ce n’est pas déjà fait avant ! »