Cette semaine, c’est la fête du livre et des libraires

Ce vendredi 23 avril, c’est la Journée mondiale du livre. Et le 24, on fête les librairies indépendantes, en Belgique notamment.

Le livre, on le célèbre chaque semaine dans ce supplément littéraire. Mais il y a, quand même, quelques journées particulières où on le fête encore davantage. C’est le cas ce vendredi prochain, le 23 avril. C’est la Journée mondiale du livre. Et, en Belgique francophone, on la marque avec l’opération Tout le monde lit. Qui veut sensibiliser à la lecture. Des enfants aux grands-parents, des écoles aux entreprises, tout le monde est invité, ce vendredi-là, à prendre 15 minutes de son temps pour lire. Histoire bien sûr de montrer tous les bienfaits de la lecture et de ne plus pouvoir s’en passer. Comme dit le slogan : essayer le quart d’heure de lecture, c’est l’adopter !