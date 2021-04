Alain Maron sur AstraZeneca: «On a pu avoir des difficultés à remplir les centres qui utilisent ce vaccin»

Ce lundi, la plateforme de vaccination last minuteBruVax, est disponible à Bruxelles, deux semaines après la Wallonie et la Flandre. Une mise en place du dispositif plus tardive, mais qui n'a pas entraîné de retard, selon Alain Maron, ministre bruxellois de la Santé, interviewé ce lundi matin sur BEL RTL : « On n’a pas perdu de temps en mettant en place BruVax, chaque centre avait sa liste d’attente auparavant. Nous vaccinons à Bruxelles au même rythme que dans les autres Régions, il n’y a pas eu de perte de temps. »