Julien Tribotté signe une simple histoire d’amour

C’est le premier roman de Julien Tribotté. En tout cas, c’est ainsi que sa maison d’édition, Anne Carrière, présente le livre. Et le narrateur est bien un « je », qui s’avère être Julien. Mais l’on ne sait pas trop s’il s’agit vraiment de son histoire, si c’est totalement autobiographique, si l’art de l’écrivain s’est insinué dans le récit de leur aventure amoureuse. Et en fin de compte, on s’en fiche, que ce soit la réalité de l’auteur ou non : c’est la réalité du livre, et c’est ça qui nous importe et qui nous touche.