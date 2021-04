Feu vert pour la vaccination des athlètes olympiques et paralympiques belges

Un accord pour la vaccination des athlètes olympiques et paralympiques belges vient de tomber. Tout se passera à Bruxelles, et dans les plus brefs délais.

La demande de plus en plus pressante du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) et du Comité paralympique belge (CPB) a enfin été entendue. Ce lundi, lors de la Conférence interministérielle santé, un accord entre toutes les parties est tombé pour que les sportifs belges sélectionnés pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, cet été, soient vaccinés en priorité, et ce le plus rapidement possible.

Environ 170 doses de vaccin pour les olympiques et 50 pour les paralympiques vont être libérées. Les vaccinations auront toutes lieu au centre du Heysel, au Palais 2 de Brussels Expo.

Un contact sera pris incessamment par le ministre bruxellois chargé de la Santé, Alain Maron (Ecolo) avec les trois ministres des Sports ainsi que Pierre-Olivier Beckers, le président du COIB.