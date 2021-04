Delgres, des chansons citoyennes qui évitent les clichés exotiques: l’écoute intégrale

Il est quatre heures du matin, Delgres s’éveille. Révélé en 2018 avec un premier Mo Jodi, dont le succès lui a valu d’être réédité l’année suivante avec cinq autres titres, dont le duo « Vivre sur la route » avec Jean-Louis Aubert, le trio guadeloupéen revient aux affaires. En créole, en français comme en anglais (quand il s’agit d’évoquer les élections américaines dans « Just Vote For Me »), Delgres assume son statut international sans rien perdre de son identité antillaise. Comme toujours – et plus que jamais –, Pascal Danaë, le chanteur, auteur et compositeur, mêle les musiques de son île natale à d’autres influences, qu’elles soient louisianaises, rock, blues ou hard à la ACDC sur « Lundi mardi mercredi ».