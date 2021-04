Soulagement pour les fans du Standard? Maintenant que la phase classique est finie, le club devrait communiquer sur le dédommagement de ses abonnés!

Payer plusieurs centaines d’euros pour voir trois rencontres de football, c’est très frustrant. C’est pourtant la situation dans laquelle les supporters du Standard (et, plus globalement, tous les fans belges) se sont retrouvés cette saison. En effet, à cause de la crise sanitaire qui sévit depuis maintenant plus d’un an, les abonnés liégeois n’ont pu assister au mieux qu’à trois matches de leurs ouailles (Courtrai, Zulte Waregem et le Club de Bruges). Et ils sont 20.000 dans ce cas…

Forcément, ces milliers de personnes sont en droit d’attendre un dédommagement de la part du matricule 16. Même si celui-ci n’a évidemment pas cherché cette situation et qu’il souffre également énormément de cette absence de public. Mais, il y a quelques semaines, un vent de polémique a soufflé autour du stade Maurice Dufrasne. Suite à un sondage réalisé auprès d’un panel d’abonnés par une société spécialisée, les supporters ont craint de ne jamais revoir leur argent.