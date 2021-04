Affaire Adil: une demande de devoirs complémentaires a été introduite

La famille du jeune Anderlechtois de 19 ans décédé le 10 avril 2020 à la suite d’une collision avec un véhicule de police – le choc ayant eu lieu alors que le jeune homme, en scooter, tentait de se soustraire à un contrôle covid – avait déjà fait savoir qu’elle demanderait des devoirs complémentaires. Comme nous le confirme Alexis Deswaef, conseil de la famille, c’est désormais acté. Une demande de devoirs complémentaires auprès du juge d’instruction a bien été déposée ce lundi matin auprès du greffe du tribunal de 1re instance de Bruxelles. Plus précisément, celle-ci demande au juge d’effectuer 11 devoirs complémentaires. « Plus on étudie le dossier, plus on voit que ces devoirs complémentaires doivent être effectués et nous voulons que cela puisse se faire sereinement », souligne Alexis Deswaef, préférant rester discret quant à la nature des travaux demandés.