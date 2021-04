Mehdi Bayat en route vers le Comité exécutif de l’UEFA

Les plus pointilleux affirmeront que techniquement parlant, le président de la Royal Belgian Football Association ne sera pas, ce mardi midi, le 4e Belge à obtenir l’accès au cercle très fermé de nos représentants nationaux au Comité exécutif de l’UEFA. Voilà pour la lettre puisque Mehdi Bayat voyage en effet sous passeport français alors qu’il a par ailleurs conservé sa nationalité iranienne. Mais dans l’esprit, aucune confusion possible puisqu’il est en train d’effectuer les dernières formalités auprès de la Commune de Rhode-Saint-Genèse pour l’obtention de sa carte d’identité belge. Après 20 ans de résidence sur le territoire belge, son investissement de tous les instants aux divers étages du football tricolore (Charleroi, la Pro League, la Fédération) fera de lui le digne successeur dans l’organe exécutif de l’UEFA de José Crahay (vice-président entre 1954 et 1955), Roger Petit (membre de 1972 à 1980) et de Louis Wouters (1980-1984).