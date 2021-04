C’est un salon de coiffure et d’esthétique pas comme les autres. Ici, pas de patron, pas d’horaires imposés, pas de standards. A Ixelles, la coopérative RCoop accompagne et soutient les professionnels de la beauté.

La coopérative RCoop a connu un boom des inscriptions, selon la responsable Marie-Charlotte Pottier (à dr.). Comme Eliane Rome, 34 ans, Ixelloise et ancienne prof de géo devenue masseuse. - Hatim Kaghat.

Balayage cuivré sur une longue chevelure soyeuse, colo châtaigne et mèches blondes, tignasse courte et violette aux reflets irisés, crête de punkette arc-en-ciel et même barbe verte ! Clémentine Langlais, son truc, c’est clairement la couleur. Ou plutôt les couleurs. A 27 ans, la jeune Ixelloise peut désormais vivre de sa passion. Après dix années d’un parcours « chaotique » fait de travail précaire, dans l’ombre, sans contrat, la coiffeuse s’est lancée comme indépendante en octobre dernier.