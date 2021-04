Le syndicat international des joueurs inquiet à cause de la «Super League»: «Cela pourrait provoquer des dommages irréparables»

« La décision laisse les joueurs et leurs syndicats avec de nombreuses inquiétudes et questions quant à son impact, non seulement sur le tissu et l’identité culturelle du football, mais aussi, plus concrètement, sur leurs carrières », a réagi la FIFPRO dans un communiqué. « Le football est construit sur un héritage social et culturel unique, qui lui donne non seulement une relation inégalable avec ses fans, mais qui a également créé le moteur pour propager le jeu professionnel comme aucun autre sport. Pour que cela perdure, une coopération saine et solidaire entre les compétitions nationales et internationales est essentielle. Une nouvelle compétition qui minerait ça pourrait causer des dommages irréparables. »