Birmanie: nouvelles sanctions de l’Union européenne contre la junte militaire

En Birmanie, la junte militaire fait face à des manifestations constantes pour réclamer le retour à la démocratie et réprime presque quotidiennement dans le sang le mouvement de contestation. L’UE réagit à nouveau.

L’Union européenne a sanctionné lundi dix membres de la junte militaire au pouvoir en Birmanie et deux sociétés qui lui assurent un financement pour condamner la répression violente des manifestations pro-démocratie.

La junte fait face à des manifestations constantes pour réclamer le retour à la démocratie et réprime presque quotidiennement dans le sang ce mouvement de contestation. Au moins 737 personnes ont été tuées et plus de 3.000 arrêtées, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP).

La situation chaotique depuis le putsch, qui a renversé le 1er février le gouvernement civil mené par la Prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, doit être discutée lors d’un sommet des pays du Sud-Est asiatique samedi à Jakarta, et le chef de la junte doit y prendre part.