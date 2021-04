Vaccination: le secteur de l’enseignement s’étonne de la priorité donnée aux athlètes olympiques et paralympiques

Les syndicats de l’enseignement s’étonne de la priorité donnée aux athlètes olympiques et paralympiques belges. - Reuters

La CSC-Enseignement a dit lundi apprendre «avec étonnement» la vaccination prioritaire des athlètes olympiques contre le covid-19, alors que les enseignants sont toujours jugés non-prioritaires pour l’inoculation.

«Tout en reconnaissant l’importance et le mérite de nos sportifs et sans vouloir leur porter un quelconque préjudice, nous rappelons que les personnels de l’enseignement sont eux aussi des champions dans leur catégorie et méritent la reconnaissance à laquelle ils ont droit en recevant prioritairement le vaccin», souligne Roland Lahaye, secrétaire général du syndicat.

Avant les vacances de Pâques, les syndicats enseignants avaient réclamé -menaces d’actions à l’appui- un respect strict des règles sanitaires dans les écoles, un testing ainsi que la vaccination de tous les enseignants, mais sans succès jusqu’à présent.