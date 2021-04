Archéologie: la «cité perdue» retrouvée en Egypte était connue depuis les années 30

Révélée récemment au public, la « cité » égyptienne vieille de plus de 3.000 ans est en réalité connue depuis près d’un siècle. Cette contrevérité a des raisons politiques et économiques.

Des objets, parmi lesquels des bijoux et des poteries portant le sceau d’Amenhotep III, ont été découverts sur le site d’Aton, confirmant qu’ils dataient de quatorze siècles avant notre ère. - AFP.

Le Caire, le 8 avril dernier. L’ancien ministre des Antiquités et archéologue Zahi Hawass annonce qu’une mission vient de découvrir la « plus grande ville antique d’Egypte » près de Louxor, dans le sud du pays. Les premiers éléments examinés laissent penser que sa construction correspond au règne du roi Amenhotep III, mort vers – 1353 avant Jésus-Christ. Amenhotep III est le père d’Amenhotep IV, le très mystique Akhénaton. Des objets, dont des bijoux et des poteries portant son sceau ont été découverts, confirmant ainsi la datation, est-il précisé.