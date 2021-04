Football: du choc des cultures jusqu’au KO

Crise sanitaire oblige, le football mondial vit sous perfusion. Et donc sous influence. Celle, tout à la fois, de ses besoins et de ses appétits. Rien n’est trop beau pour faire rentrer de l’argent frais et peu importe sa provenance, fût-elle le fruit d’un schisme dont l’assise philosophique ne repose sur aucun argument de recevabilité autre que le droit d’entreprendre.