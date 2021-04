Energie: Mega a bien trompé ses clients dormants

Cela faisait plus de six ans que cela durait : depuis 2014, les pratiques commerciales du fournisseur d’énergie étaient bel et bien trompeuses. C’est la conclusion de l’enquête menée par l’Inspection économique à la demande des ministres et secrétaire d’Etat en charge de l’Economie, de l’Energie et des Consommateurs, Pierre-Yves Dermagne (PS), Tinne Van der Straeten (Groen) et Eva De Bleeker (Open VLD). En substance, Mega était accusé d’attirer des clients en leur proposant des prix bas, mais de les faire basculer vers des tarifs nettement moins favorables (jusqu’à 30 % supérieurs) lors du renouvellement automatique du contrat – qui conservait le même nom. En utilisant un tarif actif pour les nouveaux clients et un tarif de renouvellement non-communiqué publiquement pour un seul et même produit, Mega contrevenait à ses obligations de transparence.