Mercato: Lior Refaelov, un joueur en… or pour Anderlecht?

Sa qualification pour les Playoffs 1 entérinée, Anderlecht est déjà concentré sur les six gros matches qui l’attendent au mois de mai contre Bruges, l’Antwerp et Genk. Mais, en coulisses, il prépare déjà aussi activement la saison prochaine.

Parmi les dossiers sur la table de Peter Verbeke, on épinglera celui de Lior Refaelov (34 ans). Au parc Astrid, on ne veut rien confirmer mais l’entourage du joueur s’en est chargé. Les Mauves songent bel et bien au Soulier d’or en titre pour renforcer leur milieu de terrain la saison prochaine et encadrer mieux encore les Ashimeru, Aït El Hadj ou Verschaeren. Avec Cullen voire Trebel s’il reste, Refaelov pourrait apporter l’expérience qui a parfois manqué aux Mauves ces derniers mois. Et pallier, en partie, le départ attendu de Sambi Lokonga l’été prochain.