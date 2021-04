A l’approche d’un Codeco dédié, la culture entre en ébullition : des dizaines de centres culturels s’apprêtent à mener des actions. Et si la réunion de vendredi est décevante, il y aura en outre une action en justice.

Dans la foulée des actions menées par Still standing for culture, plusieurs dizaines de centres culturels de Bruxelles et Wallonie, de même que certains théâtres, vont reprendre des activités publiques avant la date autorisée du 8 mai. Il s’agit d’actions de protestation qui ne se veulent pas nécessairement transgressives mais qui souhaitent dénoncer le traitement infligé à la culture.