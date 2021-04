Catastrophe pour le Standard: touché au tendon d’Achille, Merveille Bokadi sera absent plusieurs mois

C’est la mauvaise nouvelle tant redoutée par Mbaye Leye. Alors que Merveille Bokadi souffrait des adducteurs depuis son retour de sélection nationale il y a trois semaines, le coach sénégalais a décidé d’inclure le solide défenseur dans le groupe pour affronter le Beerschot, ce dimanche. Mieux encore, le Congolais est même monté au jeu, à vingt minutes du terme. Et tout semblait aller pour le mieux pour lui. Jusqu’à une mauvaise réception après un duel aérien… L’arrière fut alors contraint de quitter le terrain, ce qui laissait craindre le pire dans les esprits liégeois.

Ce lundi, l’ancien du TP Mazembe a passé de plus amples examens. Et la crainte principautaire s’est malheureusement transformée en réalité. Merveille Bokadi est touché au tendon d’Achille gauche. Ce qui signifie qu’il ne portera plus le maillot rouge et blanc cette saison, étant donné qu’il lui faudra entre quatre et six mois de revalidation.