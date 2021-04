Accord interprofessionnel 2021-2022 - Accord sur la répartition de l'enveloppe bien-être (2)

Le gouvernement avait fixé à ce lundi l'échéance pour un accord sur ce dossier, attendu depuis septembre 2020. L'accord permet d'augmenter de 700 millions d'euros les allocations sociales.

Les partenaires sociaux pouvaient jusqu'à ce lundi proposer des ajouts ou amendements à la proposition du gouvernement. "Au moyen d'un avis du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie, ils viennent juste de suggérer un certain nombre d'adaptations communes à la décision gouvernementale en ce qui concerne les travailleurs salariés et l'aide sociale", indiquent dans un communiqué commun plusieurs organisations patronales (FEB, Unizo, UCM, Boerenbond et Unisoc). "Le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants rendra prochainement un avis sur l'enveloppe bien-être des indépendants", signale le patronat.