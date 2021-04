Coupe de Belgique: Arnaud Bodart en avance sur Maarten Vandevoordt

À eux deux, Arnaud Bodart (23 ans) et Maarten Vandevoordt (19 ans) dépassent à peine la centaine de matches en professionnel. Dimanche au stade Roi Baudouin, ils disputeront d’ailleurs leur première finale, comme beaucoup de jeunes joueurs qui seront présents sur la pelouse, notamment du côté du Standard.

Le chemin qui les a menés jusqu’au Heysel fut toutefois bien différent. « Pour moi, Arnaud Bodart a déjà passé un cap », juge Philippe Vande Walle, ancien gardien de Charleroi et Bruges. « Il est lancé après cette saison qui a confirmé tout le potentiel que j’avais déjà décelé chez lui lors de mon passage à l’Académie. À l’inverse, je conseillerais à Maarten Vandevoordt de rester encore deux, voire trois saisons à Genk. Il est encore dans une phase ascendante. La saison prochaine sera très importante pour lui. Ce sera celle de la confirmation, celle où les exigences seront encore plus élevées autour de lui. » D’autant plus qu’à 19 ans, le jeune limbourgeois vient seulement de recevoir la pleine confiance de John van den Brom suite au départ de Danny Vukovic. Son expérience violente du haut niveau, celle qui a mal tourné lors de ses débuts en Ligue des champions sur le terrain de Naples (4-0), est là pour rappeler à quel point il est crucial pour un jeune gardien d’être préservé.