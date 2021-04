Actionnaires: un accord plus que jamais en vue au Sporting d’Anderlecht

Entérinée dimanche soir, la qualification d’Anderlecht pour les Playoffs 1 est bel et bien un tournant pour le club et sa reconstruction.

Accueillie à tous les niveaux comme un soulagement tant elle promet des lendemains – idéalement européens – enchanteurs-, cette participation au Final Four a aussi définitivement rassuré les actionnaires du RSCA. Plusieurs d’entre eux nous l’ont confirmé ce lundi. Désormais convaincus par la gestion de la nouvelle direction et par le projet Kompany, ceux-ci ne devraient plus tarder à officialiser l’accord tant attendu entre les A et les B. Les modalités de la convention devront encore être ajustées - l’intronisation d’un nouvel actionnaire reste envisagée-, mais la fumée blanche devrait bientôt être au rendez-vous. Après avoir retrouvé in extremis la sérénité sportive en cette fin de phase classique, Anderlecht s’apprête également à emprunter le chemin menant à davantage de quiétude financière.