Les femmes souffrent davantage de la crise sanitaire

Beaucoup de crises renforcent les inégalités entre femmes et hommes. On l’avait vu en 2008, les politiques de relance de l’époque ont très peu pris en compte cet aspect. Ici, l’impact, pour les femmes, est déjà lourd, et les perspectives sont sombres. » Eva Sahin préside le Conseil bruxellois pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Lequel réunit des représentants des patrons et des syndicats, du tissu associatif, des universités de la capitale. Toutes et tous, dès le début de la pandémie, ont senti, sur leur terrain, dans leur secteur, que les inégalités de genre, allaient se creuser davantage encore. Pour objectiver ces perceptions et rationaliser les recherches, le Conseil – un organe consultatif, financé, pour son fonctionnement par le gouvernement régional – a décidé, en mai dernier, de lancer une étude sur la thématique, dont il a présenté les résultats ce lundi.