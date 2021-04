Coronavirus: l’OMS annonce un nombre record de contaminations

Les experts sont particulièrement préoccupés par l’augmentation des taux d’infections et d’hospitalisations parmi le groupe des 25 à 49 ans.

La semaine dernière, 5,2 millions d’infections au coronavirus ont été enregistrées dans le monde, soit le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie, a indiqué le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus lundi.

Il s’agit de la huitième semaine consécutive au cours de laquelle une augmentation est notée. Le nombre de décès est également en hausse pour la cinquième semaine consécutive. « Il a fallu neuf mois pour enregistrer un million de morts, quatre mois pour franchir le seuil des deux millions et maintenant trois mois pour atteindre la barre des trois millions », a déclaré Ghebreyesus.

Les experts sont particulièrement préoccupés par l’augmentation des taux d’infections et d’hospitalisations parmi le groupe des 25 à 49 ans. Selon l’OMS, cela est dû à une combinaison de variantes plus contagieuses qui circulent et au contact social accru.