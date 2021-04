Super League: une compétition qui remet le football européen en question

Après les rumeurs bien nourries en journée, 12 parmi les plus grands clubs européens ont annoncé officiellement une Super League plus ou moins fermée dans la nuit de dimanche à lundi.

Cette compétition en concurrence avec la Ligue des champions qui pourrait modifier de fond en comble l’industrie – c’est le mot – du football. Au pire, une déclaration de guerre alors que l’UEFA a approuvé le nouveau format de son tournoi principal à l’horizon 2024. Un autre modèle encore avec plus de matchs (225 contre 125 actuellement) et donc plus de rentrées liées aux droits télés. Une ouverture encore insuffisante à la lumière de la sécession des « 12 » qui a déclenché les foudres et des menaces d’exclusion de l’UEFA.

1 Pourquoi cette compétition dissidente ?