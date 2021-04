Vers une Belgique à quatre?

Qu’on parle de « 2+2 », de « 3+3-2 » ou simplement de « 4 », il semble que l’idée d’une structure fédérale plus limpide s’impose peu à peu : une Belgique composée de quatre entités fédérées territorialement définies, sur le même modèle que les autres Etats fédéraux existants. Dans ce modèle, les Régions de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles se partageraient les compétences des Communautés flamande et française, tandis que la Communauté germanophone deviendrait la Région Ostbelgien et hériterait des compétences régionales sur son territoire.