Débat public: alors les Belges, vous êtes plutôt 2+2? Ou 3+3-2?

Cela peut paraître martien par ces temps de pandémie, et pourtant, très vite, l’évolution de la structure du pays va revenir au-devant de la scène politique. Une Belgique en quatre morceaux ? La proposition du moment sera en débat public et bilingue ce jeudi.

Re-bel, pour Rethinking Belgium, est une initiative d’académiques du nord et du sud du pays qui mettent en débat public le fonctionnement du pays, sans tabous. Ce jeudi 22 avril, de 13 à 14h30, le cinquième webinar de la saison est consacré à la proposition d’une Belgique à quatre Régions qui semble tenir la corde ces derniers temps. L’objectif ? Simplifier un pays très compliqué et accroître l’efficacité de la prise de décision en misant sur un fédéralisme territorial basé sur quatre Régions. Mais sera-ce vraiment plus cohérent ?