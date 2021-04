Super League: le PSG primé en Ligue des champions ? Un responsable UEFA veut l'exclusion des autres clubs

Jesper Møller, président de la fédération danoise de football (DBU) et membre du Comité de l’UEFA, estime qu’il faut exclure directement le Real Madrid, Chelsea et Manchester City de l’actuelle Ligue des Champions, où ils figurent dans le dernier carré.

Les trois clubs font partie des douze membres fondateurs de la future Super League, compétition dissidente fermée réservée à l’élite du football européen dont le projet a été officialisé dans la nuit de dimanche à lundi. « Une réunion du Comité exécutif de l’UEFA aura lieu vendredi. Je m’attends à ce que les 12 clubs soient exclus », a lancé Jesper Møller. « Nous verrons ensuite comment terminer la saison de Ligue des Champions. »

Le Real Madrid, Chelsea et Manchester City doivent disputer le dernier carré de la Ligue des Champions, complété par le Paris Saint-Germain, qui n’a pas voulu s’associer à la création de la future Super League.

Plus tôt dans la journée, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin avait déjà déclaré qu’il souhaitait sanctionner le plus rapidement possible ces 12 clubs.