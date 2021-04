Par Véronique Lamquin et V.La.

Le Conseil bruxellois de l’égalité entre les femmes et les hommes assortit ses 19 constats de 19 recommandations. Fondamentales, mais donc assez générales : « préserver la place des femmes sur le marché du travail », « renforcer les mesures de soutien autour des familles monoparentales », « renforcer la lutte contre les violences intra-familiales et les féminicides »… Le signe que beaucoup reste à faire en la matière. Partout dans le monde, et à Bruxelles en particulier.