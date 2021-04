La relance wallonne pour tous et toutes

La Wallonie n’échappe évidemment pas aux problèmes liés à l’inégalité entre les hommes et les femmes. Pour tenter de les résoudre, l’accord entre les partenaires de gouvernement (PS, MR et Ecolo) imposait de passer au crible du gender mainstreaming et du gender budgeting toutes les décisions du conseil des ministres. Depuis lors, un second Plan Genre transversal a été approuvé pour les années 2020 à 2024.

Il reste du boulot : selon les derniers chiffres de l’Iweps (revenus 2017), le revenu personnel moyen des femmes de 25 ans et plus équivaut à 70 % de celui des hommes tandis que 27 % des femmes ont un revenu sous le seuil de dépendance financière contre 18 % des hommes.