Jérémy Perbet (RFC Liège): «Ne pas finir sur un échec»

Ce n’est pas tous les jours qu’un ancien double meilleur buteur de Jupiler Pro League, avec Mons et le SC Charleroi, décide de rejoindre un club de Nationale 1, l’annonce de la signature de Jérémy Perbet au RFC Liège en vue des deux prochaines saisons a donc déjà fortement marqué les esprits. Mais l’avant-centre français en veut plus, beaucoup plus. Ce lundi après-midi, en conférence de presse, dans un stade de Rocourt prêt à s’embraser sous ses exploits, il s’est longuement confié sur les raisons qui l’ont incité à relever le défi sang et marine. « Tout d’abord, je ne voulais pas terminer sur un échec », affirme celui qui, relégué dans le noyau B, n’a plus disputé la moindre minute officielle avec l’équipe première d’Oud-Heverlee Louvain depuis plus de sept mois. « Dans ma tête, il était clair que je devais rebondir. Des formations de D1B m’ont contacté, mais c’était essentiellement pour jouer le maintien. Je suis un homme de défis et j’ai besoin de me fixer des objectifs élevés.