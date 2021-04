Le calendrier des Playoffs 2 a été dévoilé: voici quand jouera le Standard

Le suspense aura été présent jusqu’à la 34e et dernière journée de la phase classique mais, après une belle victoire face au Beerschot (3-0), le Standard s’est qualifié pour les Playoffs 2. Une satisfaction pour Mbaye Leye et ses troupes, qui ont réussi à limiter la casse dans cette saison cauchemardesque en de nombreux points.

Dans cette mini-compétition, qui donne une chance à son vainqueur de disputer une campagne européenne la saison prochaine, les Rouches retrouveront Ostende, qui a manqué de peu l’accession aux Playoffs 1, La Gantoise, qui a littéralement humilié Zulte Waregem lors du match décisif entre les deux formations, et Malines, qualifié in extremis au détriment du Beerschot et d’OHL.

Le calendrier complet des Playoffs 2

J1 :

– Ostende – Standard le 1er mai à 20h45