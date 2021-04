2020 et 2021: nouveaux signaux d’alarme pour le climat

Année Covid, 2020 aura aussi été une année chaude, marquée par des événements climatiques extrêmes dévastateurs. Et la reprise qui s’annonce pour 2021 promet de renvoyer les émissions de CO2 à la hausse.

A la veille d’une réunion internationale, il n’est jamais inutile de faire un petit point de la situation. Sur les questions climatiques, les organes de l’ONU ont pris l’habitude de le faire avant que les politiques n’entrent en scène. S’ils n’en étaient pas convaincus, les 40 chefs d’Etat et de gouvernement qui se réuniront virtuellement jeudi et vendredi à l’invitation du président américain Joe Biden, pourront lire les derniers rapports de l’Organisation météorologique mondiale et de l’Agence internationale de l’énergie pour se rafraîchir la mémoire.