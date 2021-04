Jeux olympiques: des athlètes belges vaccinés et soulagés

Le sujet commençait à être vraiment préoccupant à moins de 100 jours de l’ouverture des Jeux, « risible » selon certains qui se demandaient si la Belgique allait « à nouveau se distinguer dans le mauvais sens du terme en prenant une décision pourtant “évidente” bien plus tard que tous les autres ». La décision est tombée lundi, et avant d’autres nations : les athlètes olympiques et paralympiques sélectionnés pour les Jeux de Tokyo seront vaccinés contre le Covid avant de s’embarquer pour le Japon.