Un gros mois après leur dernier match en phase classique, le Standard et Genk ont rendez-vous ce dimanche en finale de Coupe, une affiche dont la portée va au-delà du simple hasard du calendrier. Au sein du G5, le Standard et le Racing Genk sont historiquement liés par un pacte diabolique suite à l’Affaire dévoilée en 1984 dont le Standard a mis plus de 20 ans à s’en remettre et qui a indirectement poussé Waterschei dans les bras de Winterslag pour la fusion qui a donné naissance au Racing.