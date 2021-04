Marché de l’art: dans les préparatifs d’une vente aux enchères

Le Philippe Swyncop, portrait d’un élégante de 1906, est passé au crible: «Il est en très bon état. Soit on en a pris extrêmement soin, soit on n'a pas fumé dans la même pièce ou on ne l'a pas mis à côté d'une cheminée, ou alors on l'a fait nettoyer à un moment de sa vie, tout simplement». - Pierre-Yves Thienpont