Nethys - L'AG d'Enodia approuve largement l'acquisition de 100% des parts de Brutélé dans Voo

Depuis 2006, les deux intercommunales commercialisent leurs services de télécommunication et de télévision sous la marque commune Voo, que Nethys cherche désormais à vendre à un tiers.

Dans ce cadre, en janvier dernier, le conseil d'administration de Brutélé avait validé la vente de ses parts à Enodia, ce qui constituait la dernière étape avant de lancer le processus de vente officiel de l'opérateur basé à Liège.

L'intercommunale liégeoise avait en effet fait une offre pour le rachat de 100% des parts de Brutélé, qui est propriétaire d'une partie du réseau de Voo dans 30 communes à Bruxelles et en Wallonie. Ces dernières ont, depuis lors, avalisé cette décision via leurs conseils communaux respectifs.

Il ne restait plus qu'à l'assemblée générale d'Enodia de se prononcer. Ce qu'elle a fait à une large majorité lundi, avec respectivement 92,59% et 83,71% de voix favorables exprimées par la Province de Liège et les communes.