Enseignement: un expert belge plaide pour la réduction des vacances d’été

Le pédagogue belge Dirk Van Damme, expert au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), estime que le problème du déficit d’apprentissage dû à la crise du coronavirus constitue le moment idéal pour relancer le débat sur la réduction de la durée des vacances d’été. « Une interruption de neuf semaines est néfaste pour de nombreux élèves », a-t-il confié lundi sur la VRT.

Une cinquantaine de pédiatres et de psychiatres de la jeunesse ont demandé instamment, dans une lettre ouverte publiée lundi, la réouverture complète des écoles, y compris pour les deuxième et troisième années du secondaire. Les signataires y soulignaient notamment l’augmentation des problèmes de santé chez les enfants et les jeunes. De plus, la crise du coronavirus a provoqué de nombreux retards d’apprentissage chez un certain nombre d’élèves.